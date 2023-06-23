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Spor

Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor, Slaven Bilic'e teklif yaptı

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da deneyimli teknik direktör Slaven Bilic'e teklif yaptı.

23 Haziran 2023 Cuma 20:44 - Güncelleme:
Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor, Slaven Bilic'e teklif yaptı
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Adana Demirspor'da Vincenzo Montella ile yollar ayrılırken yeni teknik adam için görüşmeler sürüyor.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

Adana Demirspor, tecrübeli teknik adam Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Son detayların görüşülmesinin ardından resmi imzalar atılacak.

Bilic, Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı. Son olarak Watford'da görev yapan Hırvat teknik adam Eylül 2022'den beri takım çalıştırmıyor.

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