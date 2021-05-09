İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Mayıs 2021 Pazar / 27 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2364
  • EURO
    10,0327
  • ALTIN
    484.788
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana Demirspor Süper Lig'de! Tam 26 yıl sonra...
Spor

Adana Demirspor Süper Lig'de! Tam 26 yıl sonra...

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyon olan Adana Demirspor, 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

09 Mayıs 2021 Pazar 22:27 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 22:41
ABONE OL

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor'a konuk oldu. Averajla liderlik koltuğunda oturan Mavi Şimşekler, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve sezonu 70 puanla şampiyon tamamladı. Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirveye çıkan Adana Demirspor, tam 26 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek.

Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana temsilcisi, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'de 26 sezon aradan sonra mücadele edecek Adana Demirspor'da Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor ve 2016-2017'de Sivasspor'un ardından 3. kez bir takımı Süper Lig'e taşıdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.