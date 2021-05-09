09 Mayıs 2021 Pazar 22:27 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 22:41

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor'a konuk oldu. Averajla liderlik koltuğunda oturan Mavi Şimşekler, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve sezonu 70 puanla şampiyon tamamladı. Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirveye çıkan Adana Demirspor, tam 26 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek.

Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana temsilcisi, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'de 26 sezon aradan sonra mücadele edecek Adana Demirspor'da Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor ve 2016-2017'de Sivasspor'un ardından 3. kez bir takımı Süper Lig'e taşıdı.