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Spor

Adana Demirspor, Süper Lig'deki en kötü sezon başlangıcını yaptı

Adana Demirspor, Süper Lig'e yükseldiği 2021-2022 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını gerçekleştirdi. Oynadığı iki maçta da sahadan yenik ayrılan mavi-lacivertli ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.

IHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Süper Lig'deki en kötü sezon başlangıcını yaptı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Süper Lig'e çıktığı 2021-2022 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını gerçekleştirdi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden mavi-lacivertli ekip, ligin 2. haftasında ise evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Adana Demirspor, Süper Lig'e yükseldiği 2021-2022 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını gerçekleştirmiş oldu.

Adana temsilcisi, 2021-2022 sezonunun ilk 2 haftasında 1 puan, 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında 6 puan, geçtiğimiz sezonun ilk 2 haftasında ise 4 puan toplamıştı.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Adana Demirspor, 26 yıl aradan sonra 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e geri dönmüştü.

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