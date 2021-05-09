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Spor

Adana Demirspor taraftarları 26 yıl sonra gelen Süper Lig zaferini kutluyor

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Menemenspor'u yenerek şampiyon olan Adana Demirspor, kentte büyük bir sevinç yaşattı. 26 yıllık hasretin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, kısıtlamaya rağmen sokağa dökülüp, konvoy ve meşalelerle kutlama yapmak isteyince polis tarafından dağıtıldı.

DHA09 Mayıs 2021 Pazar 22:36 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 22:36
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TFF 1'inci Lig'i 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, kenti sevince boğdu. Ellerinde takım ve Türk bayraklarıyla sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

Kısıtlamaya rağmen kentin farklı noktalarında toplanan taraftarlar, şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma sevincini konvoy yapıp, meşale yakarak kutlamak isteyince polisin uyarılarıyla dağıldı. Bazı vatandaşlar ise şampiyonluk sevincini evlerinin balkonlarından kutladı.

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