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Spor

Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olacak Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak
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Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Müsabaka öncesi kentteki hazırlıklarını tamamlayan Adana ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan Romanya'nın Cluj-Napoca kentine hareket etti.

Mavi-lacivertli kafilede kulüp başkanı Murat Sancak ile bazı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Sancak'ın bindiği skuterle eşlik ettiği ekipte, morallerin yüksek olduğu görüldü.

Adana Demirspor, maçın oynanacağı statta bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın saatini bekleyecek. İdman öncesinde teknik direktör Kluivert ve bir oyuncusu da basın toplantısı düzenleyecek.

Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek(Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 4'üncü tamamlayan Adana ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanmasıyla, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

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