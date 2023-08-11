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  • Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: İnanılmaz bir sor aldık
Spor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: İnanılmaz bir sor aldık

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, 'İnanılmaz bir skor aldık, inanılmaz bir performans gösterdik ama baktığınızda biz hala Hırvatistan'a gidip ikinci maçı oynamamız lazım.' şeklinde konuştu.

11 Ağustos 2023 Cuma 00:32 - Güncelleme:
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: İnanılmaz bir sor aldık
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Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Takımın verdiği mücadelenin, kararlaştırdıkları her şeyi uygulayabilmesinin ve bitiriciliğinin muazzam ötesi olduğunu ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:

"Bu akşam çocuklarımız mutlu olabilirler. Ama biz turu daha geçmedik. Bir şeyler başarabilmek için daha çok çalışmamız lazım. Daha yolun başındayız. Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Bu akşam mutlu olabilirler ama yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayacağız. Takımımla ve futbolcularımızla aşırı derecede gurur duyuyorum."

Kluivert, ilk yarıda rakibin pozisyon azlığına dair soru üzerine, bunun kendi takımının mücadelesinden, birlik ve beraberliğinden kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Rakiplerin şut atamaması çok sevindirici. Çünkü rakipler şut attığında gol atma ihtimalleri oluyor. O yüzden ihtimal bırakmamamız çok çok önemliydi. İnanılmaz bir skor aldık, inanılmaz bir performans gösterdik ama baktığınızda biz hala Hırvatistan'a gidip ikinci maçı oynamamız lazım. O yüzden ayaklarımız yere basması lazım. O zaman oraya gittiğimizde eğer bu şekilde oynamaya devam edersek tabii ki de daha fazla mutlu oluruz."

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Kluivert, "Transfer olacak mı?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Şu an için ben takımımla gayet mutluyum ama başkanımız eğer kaliteli bir futbolcu eklemek isterse 'hayır' diyemem. Ama şunu da söylemek lazım; üç kulvarda da devam etmemiz gerekiyor. Her zaman futbolcularıma da söylediğim gibi ilk 11 önemli değil, takım önemli. Çünkü eğer çok iyi bir yedek kulüben varsa ve rotasyonu istediğin gibi yapabiliyorsan mental olarak hazırsın."

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