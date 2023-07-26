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Spor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: İyi bir sonuç almak istiyoruz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Cluj ile oynanacak karşılaşmada iyi sonuç almak istediklerini söyledi.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 22:28 - Güncelleme:
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: İyi bir sonuç almak istiyoruz
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşılaşacak Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kluivert, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Adana Demirspor ile yeni bir deneyim yaşadığını belirtti.

Karşılarına hangi takım çıkarsa çıksın kendileri için farklı bir deneyim olacağını aktaran Kluivert, "Kulübümüz tarihindeki ilk Avrupa maçı. Biz adım adım ilerliyoruz. İki maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Burada Avrupa kupalarında mücadele verdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

"KENDİSİ GAYET İYİ"

Kluivert, Avrupa Konferans Ligi listesinde yer almayan Onyekuru'nun sakat olup olmamasıyla ilgili soruya, "Onyekuru sakat değil. Detayları size vermeyeceğim ama kendisi gayet iyi." cevabını verdi.

Takım kaptanı Benjamin Stambouli de çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

Avrupa hedeflerine ulaştıklarını aktaran Stambouli, "Hedefimiz burada oynamaktı. Elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almaya çalışacağız. Maça en iyi şekilde hazırlandık ve istediğimiz sonucu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından antrenman yapan mavi-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başladı.

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