İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2023 Pazartesi / 24 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6513
  • EURO
    25,4822
  • ALTIN
    1483.75
  • BIST100
    5642.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük Alptekin Çaylı'nın peşinde
Spor

Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük Alptekin Çaylı'nın peşinde

Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kastamonuspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Mustafa Alptekin Çaylı'yı kadrolarına katmak için teklifte bulundu. Genç oyuncu, transfer teklifleriyle ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, 'Bu teklifler beni çok gururlandırıyor' dedi.

IHA12 Haziran 2023 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük Alptekin Çaylı'nın peşinde
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor'un başarılı futbolcusu Mustafa Alptekin Çaylı, gösterdiği performansla U19 Milli Takımı'na seçildi. Alptekin Çaylı'nın, Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'un radarına girdiği de öğrenildi. Söz konusu iki takımdan kendisi için gelen tekliflere teşekkür eden Çaylı, "İlk tercihim GMG Kastamonuspor'dan yana olacak" ifadelerini kullandı.

"GELEN TEKLİFLER GURUR VERİCİ"

GMG Kastamonuspor'da profesyonelliğe adım attığını belirten Alptekin Çaylı, "Bu şehre ve bu takıma borcum var. GMG Kastamonuspor'un önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'e yükseleceğine şüphem yok ve ben o kadroda yer almak istiyorum" cümlelerine yer verdi.

Gelen tekliflerle alakalı İHA'ya konuşan Mustafa Alptekin Çaylı, "Bu teklifler beni çok gururlandırıyor. Ancak beni ben yapan ve bugün birçok üst lig takımlarından gelen tekliflerin nedeni GMG Kastamonuspor'un benim üzerimde olan emekleridir. Başta Onursal Başkanımız Cengiz Aygün olmak üzere tüm yöneticilerimiz, hocalarım ve takımdaki arkadaşlarımın bana katkılarındandır. Ben yöneticilerimizle gelen teklifleri oturup konuşacağım. Elbette her futbolcunun amacı Süper Lig'de forma giymektir ama benim bu şehre bir vefa borcum olduğunu düşünüyorum. Her zaman ilk tercihim GMG Kastamonuspor olacaktır. Yönetimimizin alacağı her karara uyacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.