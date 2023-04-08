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Spor

Adana Demirspor, Vincenzo Montella için harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Vincenzo Montella ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

8 Nisan 2023 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Vincenzo Montella için harekete geçti
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Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi, sezon sonunda bitecek. Bu doğrultuda Mavi Şimşekler, başarılı çalıştırıcı ile kontrat yenilemek istiyor. Adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan 48 yaşındaki teknik adamın da şu anda Adana ekibinde kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Mavi-lacivertli ekibin, gelecek dönemlerde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olabilecek bir kadro kurmak için Montella'ya bir hayli güvendiği öğrenildi.

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Bu yüzden de kısa bir süre sonra iki taraf arasında görüşmeler gerçekleştirilecek. Gelen son haberlere göre Adana yönetimi, Vincenzo Montella ile mutlaka sözleşme imzalamak istiyor.

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