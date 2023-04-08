Adana Demirspor, Vincenzo Montella için harekete geçti

Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi, sezon sonunda bitecek. Bu doğrultuda Mavi Şimşekler, başarılı çalıştırıcı ile kontrat yenilemek istiyor. Adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan 48 yaşındaki teknik adamın da şu anda Adana ekibinde kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

İTALYAN HOCAYA GÜVEN TAM!

Mavi-lacivertli ekibin, gelecek dönemlerde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olabilecek bir kadro kurmak için Montella'ya bir hayli güvendiği öğrenildi.

YÖNETİM DEVAM ETMEK İSTİYOR

Bu yüzden de kısa bir süre sonra iki taraf arasında görüşmeler gerçekleştirilecek. Gelen son haberlere göre Adana yönetimi, Vincenzo Montella ile mutlaka sözleşme imzalamak istiyor.