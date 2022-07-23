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Spor

Adana Demirspor, Yaroslav Rakitsky transferini açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak FK Zenit St. Petersburg'ta forma giyen Yaroslav Rakitskyi'yi kadrosuna kattı.

IHA23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:20 - Güncelleme:
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Adana Demirspor, 32 yaşındaki Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi'yi transfer ettiğini duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

YAROSLAV RAKİTSKYİ KİMDİR?

Daha önce FC Shakhtar Donetsk'te forma giymiş ve son olarak FK Zenit St Petersburg takımında defans mevkinde forma giyen Yaroslav Rakitskiy, 03 Ağustos 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 70 kilo olan Yaroslav Rakitskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

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