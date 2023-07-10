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Spor

Adana Demirspor, yeni sezon mesaisine devam ediyor

Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:00 - Güncelleme:
Adana Demirspor, yeni sezon mesaisine devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetimindeki günün ilk antrenmanı, kapalı alanda gerçekleştirildi.

Fitnes salonunda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, günün ikinci antrenmanına ise sahada ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-lacivertli ekip, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla idmanı tamamladı.

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