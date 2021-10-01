Adana Demirspor, yükselişe devam ediyor

1 Ekim 2021 Cuma 22:02 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 22:07

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı ve Montella ile iyi gidişatını sürdürdü.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Balotelli ile 80. dakikada Vargas'tan geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise 59. dakikada genç oyuncu Bünyamin Balcı kaydetti.

Üst üste 4. maçında da ağları sarsan Mario Balotelli, 2017'den sonra ilk kez üst üste 4 maçta gol attı.

Son 4 maçında 10 puan toplayan Adana Demirspor 12 puana yükselirken, 2 maç sonra yenilgi alan Antalyaspor 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Vargas'ın serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Samet Akaydın'ın sağ çaprazdan kafayla şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

23. dakikada Balotelli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada kale çizgisinde oluşan karambolde Vargas, topu röveşatayla kale içine gönderdi. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.

35. dakikada soldan kullanılan ve ceza sahasına ortalanan köşe vuruşunda, Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top üstten dışarıya gitti.

39. dakikada Balotelli'nin ceza sahası içinde şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

42. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün'ün sağ kanattan rakip ceza alanına ortasında, Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşu sonrası yükselen topu arka direkte önüne indiren Balotelli, kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada Fraport TAV Antalyaspor eşitliği yakaladı. Ghacha'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın şutunda direkten dönen topla buluşan Bünyamin Balcı, sağ çaprazdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

61. dakikada Ghacha'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Crivelli'nin şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Ghacha'nın şutunda kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

79. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Vargas'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.

Kalan sürede iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Adana Demirspor mücadeleyi 2-1 kazandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Poli (Dk. 26 Ghacha), Nuri Şahin (Dk. 46 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 87 Amilton), Milosevic (Dk. 46 Mukairu), Wright, Crivelli (Dk. 73 Floranus)

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson, Samet Akaydın, Deli (Dk. 34 Kaan Kanak), Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 61 Belhanda), Stambouli, Vargas, Bjarnason (Dk. 73 Castro), Yunus Akgün (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)

Goller: Dk. 42 Balotelli, Dk. 79 Vargas (Adana Demirspor), Dk. 59 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Wright, Dk. 45+2 Veysel Sarı, Dk. 62 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 62 Balotelli (Adana Demirspor)