Adana Demirspor'a Benfica'dan transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor yeni transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Amir Feratovic ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hoş Geldin Feratovic." ifadeleri yer aldı.

Kariyerine NK Bravo'nun altyapısında başlayan 21 yaşındaki stoper, sonrasında Roma altyapısında forma giydi.

Feratovic, 2022'de Portekiz ekibi Estrela'yı transfer olurken geçtiğimiz sezonu Benfica B'de kiralık olarak geçirdi.

YENİ SEZON ÖNCESİNDE 8. İMZA

Transfer döneminde Adana Demirspor şu ana kadar Andreaw Gravillon, Dorukhan Toköz, Nani, Tayfun Aydoğan, Cherif Ndiaye ve Jovan Manev'i kadrosuna katarken Henry Onyekuru'nun bonservisini aldı.

3. ÖN ELEME TURUNDAKİ RAKİP BELLİ OLDU



Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın Osijek takımıyla mücadele edecek.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alan mavi-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya'nın CFR Cluj takımını 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek tur atladı.

Adana temsilcisi, 3. eleme turunda Hırvatistan Ligi takımlarından Osijek ile karşı karşıya gelecek.