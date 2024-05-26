Adana Demirspor'a evinde soğuk duş!

Süper Lig'de son hafta maçında iddiası kalmayan Adana Demirspor ile ligi dördüncü sırada bitirmek isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5, 13 ve 68. (P) dakikada Krzysztof Piatek, 40. dakikada Berkay Özcan, 44. dakikada Davidson, 90. dakikada Joao Figueiredo kaydetti. Deniz Türüç iki asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden olmayı başardı.
Adana Demirspor'un golleri 37. dakikada (penaltı) Tayfun Aydoğan ve 88. dakikada Stiven Mendoza'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Başakşehir 64 puanla ligi dördüncü sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Adana Demirspor 44 puanla, Süper Ligi 11. sırada noktaladı.