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Spor

Adana Demirspor'a konuk olacak CFR Cluj kafilesi Adana'ya ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak CFR Cluj, Adana'ya geldi.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Adana Demirspor'a konuk olacak CFR Cluj kafilesi Adana'ya ulaştı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Romanya temsilcisi CFR Cluj, Adana'ya geldi.

Teknik direktör Andrea Mandorlini, teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolünün ardından otele geçen ekip, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Mandorlini, idman öncesinde düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Romanya'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor ile CFR Cluj, yarın saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

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