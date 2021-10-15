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Spor

Adana Demirspor'da Akintola Yeni Malatyaspor maçında yok

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Adana Demirspor'da, sakatlığının ardından çalışmalara başlayan David Akintola forma giyemeyecek.

AA15 Ekim 2021 Cuma 09:55 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 09:55
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Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 12 puanla 10'uncu sırada bulunan Adana Demirspor, 6 puanlı rakibi Yeni Malatyaspor karşısında çıkışını sürdürmek için galibiyet arayacak.

Mavi lacivertlilerde sakatlığının ardından çalışmalara başlayan David Akintola'nın, Malatya ekibi karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.

Bu sezonki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden mavi-lacivertlilerin, 3'er galibiyet ve beraberliği, 2 de mağlubiyeti bulunuyor.

Son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle elde eden Adana Demirspor, yenilmezlik serisini Yeni Malatyaspor karşısında sürdürmek için sahaya çıkacak.

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