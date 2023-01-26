Adana Demirspor'da ayrılık açıklandı

Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.

Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Berk Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor ile anlaştığı, kulüple sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

BERK YILDIZ'IN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 9 maçta toplam 178 dakika süre alan Berk Yıldız, 1 asistle skora etki edebildi.