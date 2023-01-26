İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2023 Perşembe / 5 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8026
  • EURO
    20,4435
  • ALTIN
    1164.97
  • BIST100
    5231.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana Demirspor'da ayrılık açıklandı
Spor

Adana Demirspor'da ayrılık açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berk Yıldız ile yollar ayrıldı.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da ayrılık açıklandı
ABONE OL

Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.

Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Berk Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor ile anlaştığı, kulüple sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

BERK YILDIZ'IN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 9 maçta toplam 178 dakika süre alan Berk Yıldız, 1 asistle skora etki edebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.