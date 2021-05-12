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Spor

Adana Demirspor'da ayrılık

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'da ilk ayrılık haberi Hasan Kılıç'tan geldi.

DHA12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:28 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:28
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TFF 1'inci Lig'i şampiyon olarak bitirip, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da ilk ayrılık geldi. Mavi lacivertli takıma şampiyonluk yolunda attığı gollerle büyük katkı sağlayan oyunculardan biri olan Hasan Kılıç, Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Ligde son hafta Menemenspor'u yenerek şampiyon olan Adana Demirspor'da ilk ayrılık haberi başarılı oyuncu Hasan Kılıç'tan geldi. Mavi lacivertli formayla 12 gol kaydedip, şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Hasan Kılıç, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıç, "Bugün itibari ile yapılan görüşme sonucunda Adana Demirspor Kulübü'nden ayrılmış bulunmaktayım. Takım arkadaşlarıma, kulüp personeline ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Hoşçakal mavi şimşekler" ifadelerini kullandı.

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