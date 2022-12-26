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Spor

Adana Demirspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ KARNESİ

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 14 maça çıkan Adana Demirspor, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 27. puanla 3. sırada yer aldı.

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