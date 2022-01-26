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Spor

Adana Demirspor'da Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 23:06 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 23:06
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, ligin 23. hafta mücadelesinde 22 Ocak'ta kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0 yenen mavi-lacivertliler, 3 günlük iznin ardından tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Adana Demirspor, 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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