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Spor

Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 18:23 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:23
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Vavacars Fatih Karagümrük'le yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre ligin 22. hafta mücadelesinde dün İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen mavi-lacivertliler, tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Fatih Karagümrük maçı öncesi ara vermeyen Adana Demirspor'da, Konyaspor karşısında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Takımdaki diğer oyunculara ise taktik çalışma programı uygulandı.

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