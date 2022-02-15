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Spor

Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA15 Şubat 2022 Salı 18:01 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 18:02
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Takımdaki diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından taktik antrenman yaptı.

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