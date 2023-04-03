Adana Demirspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 26 maça çıkan Adana Demirspor, bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 45 puanla 4. sırada yer aldı.