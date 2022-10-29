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Spor

Adana Demirspor'da Kayserispor maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 00:54 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da Kayserispor maçı mesaisi devam ediyor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bu sezon 12 resmi maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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