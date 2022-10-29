Adana Demirspor'da Kayserispor maçı mesaisi devam ediyor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bu sezon 12 resmi maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.