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Spor

Adana Demirspor'da MKE Ankaragücü maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da MKE Ankaragücü maçı mesaisi devam ediyor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 17 resmi maça çıkan Adana Demirspor, bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 30 puanla 4. sırada yer aldı.

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