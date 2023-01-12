Adana Demirspor'da MKE Ankaragücü maçı mesaisi devam ediyor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 17 resmi maça çıkan Adana Demirspor, bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 30 puanla 4. sırada yer aldı.