Adana Demirspor'da Niang'ın gecesi!

Süper Lig'de Adana Demirspor, Pendikspor'u ağırladığı maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Adana Demirspor'a taraftarının önünde oynadığı maçta galibiyeti getiren golleri 15 ve 41. dakikada M'Baye Niang, 88. dakikada Emre Akbaba kaydetti.
Ev sahibi Adana Demirspor'a bir sene aranın ardından dönene Mario Balotelli, maçtan önce taraftarları selamladı.
Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 8'e yükseltti. Galibiyeti olmayan Pendikspor 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Pendikspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın penaltı noktası civarından vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.
14. dakikada Romero'nun ceza sahası dışında yerden şutunda, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu.
15. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan Rodrigues'in ortasında kale sahası çizgisi önünde Niang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Mert Güzenge önce ofsayt kararı verdiği pozisyonu VAR'dan gelen uyarı sonrası gol olarak geçerli kıldı: 1-0.
34. dakikada Pendikspor ceza sahası çizgisi civarında yaşanan karambol sonrası Emre Akbaba'dan seken topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.
39. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Niang'dan önce savunmada araya giren Rassoul, son anda topu kornere attı.
41. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Svensson'un sağ kanatta ceza sahası içinden kale sahası içine ortasında arka direkte topa dokunan Niang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
45+1. dakikada ceza sahası içinde sağ kanattan Thuram'ın ortasında arka direkte Halil Akbunar'ın vuruşunda, araya giren Gravillon'un müdahalesiyle top kornere çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...