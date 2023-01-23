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Spor

Adana Demirspor'da Sivasspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da Sivasspor maçı mesaisi başladı
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Mavi-lacivertlilerin antrenmanı, teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde, 1 saat 20 dakika sürdü.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar toplam 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 34 puan topladı ve 6. sırada yer aldı.

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