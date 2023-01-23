Adana Demirspor'da Sivasspor maçı mesaisi başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Mavi-lacivertlilerin antrenmanı, teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde, 1 saat 20 dakika sürdü.
ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar toplam 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 34 puan topladı ve 6. sırada yer aldı.