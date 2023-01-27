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Spor

Adana Demirspor'da, Sivasspor mesaisi tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Adana Demirspor'da hazırlıklar tamamlandı.

AA27 Ocak 2023 Cuma 16:42 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da, Sivasspor mesaisi tamamlandı
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Çalışmalarını tamamlayan Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Adana Demirspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda devam eden çim bakım çalışmaları nedeniyle yarın saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Adana Demirspor 34 puan ile 6. sırada bulunurken, Sivasspor ise 18 puan ile 16. sırada bulunuyor.

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