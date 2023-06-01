Adana Demirspor'da Vincenzo Montella belirsizliği

Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak'ın, Montella'yı tutmak istediği ve yüksek bir teklif yapacağı belirtildi.

Öte yandan Montella'nın cevabının henüz net olmadığı ve İtalyan teknik adamın diğer teklifleri de değerlendirdiği belirtildi.

Montella'nın, Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan Fenerbahçe'nin adaylarından biri olduğu öne sürüldü. İtalyan çalıştırıcının sarı-lacivertlilerin teknik adam listesinde öne çıkan bir aday olduğu belirtildi. Vincenzo Montella, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikle geleceği ve Adana Demirspor'da kalıp kalmayacağına yönelik soru karşısında, "Evlilikler iki taraflı olur. Ben tabii ki Adana Demirspor'da kalmayı düşünürüm, neden düşünmeyeyim. Lig bitince düşüneceğiz bunu. Başkanla oturup konuştuğumuzda bakacağız beraber." cevabını vermişti.