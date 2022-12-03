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Spor

Adana Demirspor'da Yaroslav Rakitskyi ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 20:52 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da Yaroslav Rakitskyi ile yollar ayrıldı
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Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskyi ile yollarını ayırdı.

Mavi-lacivertli kulüp, 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 32 yaşındaki stoper Rakitskyi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SADECE 8 MAÇA ÇIKTI

Yaroslav Rakitskyi, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 9 resmi maça çıktı ve toplam 638 dakika süre aldı. 33 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistle skora etki etti.

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