Adana Demirspor'da Yaroslav Rakitskyi ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskyi ile yollarını ayırdı.

Mavi-lacivertli kulüp, 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 32 yaşındaki stoper Rakitskyi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SADECE 8 MAÇA ÇIKTI

Yaroslav Rakitskyi, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 9 resmi maça çıktı ve toplam 638 dakika süre aldı. 33 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistle skora etki etti.

