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Spor

Adana Demirspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 18:10 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:10
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

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