İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2022 Çarşamba / 29 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1289
  • EURO
    15,7012
  • ALTIN
    876.036
  • BIST100
    1986.09
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana Demirspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi devam ediyor
Spor

Adana Demirspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA2 Mart 2022 Çarşamba 18:07 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 18:07
ABONE OL

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Adana Demirspor, bu maçın çalışmalarını sürdürdü. Basına kapalı gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda koordinasyon çalışmasının yanı sıra futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Öte yandan mavi-lacivertli oyuncular, antrenmandan sonra orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un doğum gününü kutladı. Kurt, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Kafasına futbolcu arkadaşları tarafından un ve yumurta atılan Sinan'a, Brezilya usulü kutlama yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.