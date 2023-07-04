Adana Demirspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.
Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.
Mavi-lacivertli futbolcular, çalışmanın son bölümünde üçerli gruplar halinde minyatür kale maç yaptı.
Adana ekibi, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 69 puan toplayarak 4. sırada tamamlamıştı.