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Spor

Adana Demirspor'da Yunus Akgün Hatayspor maçında yok

Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak Adana Demirspor'da, unus Akgün, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

AA3 Nisan 2022 Pazar 10:18 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 10:18
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde 48 puanla 5. sırada bulunan mavi-lacivertliler, 47 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Yunus Akgün, kart cezası nedeniyle Hatay ekibi karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 1-0 kazanmıştı.

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