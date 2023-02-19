Adana Demirspor'dan 2 transfer birden

Adana Demirspor, kadrosunu 2 isimle güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Club Guarani'den Jorge Emanuel Morel Barrios ve Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp'in 2022/23 sezonunun sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Barrios'un sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.

JORGE EMANUEL MOREL BARRİOS'UN PERFORMANSI



Club Guarani formasıyla bu sezon yalnızca 2 resmi maçta forma giyen Jorge Emanuel Morel Barrios, toplam 180 dakika süre aldı ve skora etki edemedi.

FURKAN SOYALP'İN PERFORMANSI



Bu sezon Gaziantep FK formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıkan Furkan Soyalp, toplam 1417 dakika süre aldı ve 1 gol, 7 asistle skora etki etti.