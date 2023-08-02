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Spor

Adana Demirspor'dan forvet hattına takviye

Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Adana Demirspor, bonservisi elinde bulunan M'Baye Niang ile anlaşma sağladı.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 01:31 - Güncelleme:
Adana Demirspor'dan forvet hattına takviye
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Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Adana Demirspor, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Senegalli golcüyle anlaşmaya vardı. Tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda uzlaşmaya vardığı ifade edilirken transferin sadece imzaya kaldığı ifade edildi.

M'Baye Niang'ın ismi bir çok kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile sıkça anılmıştı. Adana Demirspor, sürpriz bir hamleyle Senegalli isimle anlaşmaya vararak flaş transferlerden birine imza atmaya çok yaklaşmış oldu.

SON SEZONUNDA 6 GOL

29 yaşındaki M'Baye Niang, son olarak Fransa'nın Auxerre takımında tamamlamış ancak kulübünün küme düşmesine engel olamamıştı.

Niang geçen sezon Ligue 1'de çıktığı 30 maçta 6 gol kaydetmişti.

Genç yaşında Caen'de keşfedilen M'Baye Niang, 2012 yılında Milan'a imza atmıştı. Milan'da bir süre forma giydikten sonra çeşitli kulüplerde kiralık oynayan golcü oyuncu, 2018'de Torino'ya 12 milyon euroya transfer olmuştu.

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