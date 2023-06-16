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Spor

Adana Demirspor'dan Pirlo hamlesi

Vincenzo Montella ile yolları ayıran Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Mavi-lacivertliler, takımın başına kulübün sistemine uygun bir teknik adam getirmeyi hedefliyor.

16 Haziran 2023 Cuma 19:33 - Güncelleme:
Adana Demirspor'dan Pirlo hamlesi
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Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Adana Demirspor'da yabancı isimler ön plana çıkıyor. Yönetim, Andrea Pirlo, Alex de Souza ve Guti Hernandez ile görüşmelerini sürdürüyor.

Geçen sezon Vavacars Fatih Karagümrük'ün başında ligde 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Alex de Souza geçen sezon Brezilya takımlarından Avai'de, Guti Hernandez ise İspanya'da Almeria'da görev yapmıştı.

LUCESCU DÜŞÜK İHTİMAL

İsmi Adana Demirspor ile anılan Razvan Lucescu'nun ise PAOK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Rumen teknik adamın takımın başına geçme ihtimali düşük görünüyor.

  • Lucescu
  • Pirlo
  • teknik Direktör

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