İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,315
  • EURO
    35,0125
  • ALTIN
    2446.6
  • BIST100
    10173.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana Demirspor'dan transfer yasağı açıklaması!
Spor

Adana Demirspor'dan transfer yasağı açıklaması!

Adana Demirspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağıyla alakalı, 'Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.' açıklamasını yaptı.

AA14 Mayıs 2024 Salı 19:59 - Güncelleme:
Adana Demirspor'dan transfer yasağı açıklaması!
ABONE OL

Adana Demirspor Kulübü, FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin, "Dosyalar kapandıkça transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün basında transfer yasağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak; daha önce de kulübümüzün resmi sayfalarından duyurulduğu üzere kaynak olarak gösterilen sayfalar; açılan dosyaları göstermekte, her pazartesi güncellenmekte ve uyarı olarak yayınlanmaktadır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili aksiyonlar alındıkça dosyalar kapanmaktadır. Dosyalar kapandıkça da transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.