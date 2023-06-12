Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella açıklaması!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Murat Sancak yaptığı açıklamada "Biz Montella'ya 3 ay önce bir teklifte bulunduk. 'Hocam ne yapalım? Sözleşmeyi uzatalım mı? diye. 'Sezon sonu bakalım' dedi. Çünkü aile özlemi çeken, sık sık İtalya'ya gidip gelen bir hocamız. En son maçtan sonra Montella ile oturduk, görüştük. Biraz yorulduğunu, enerjisini kaybettiğini, biraz dinlenmek istediğini söyledi. 'Pazartesi günü son kararını verirsin' dedim. 1 saat önce netleşti. Helalleştik. Vedalaştık." ifadelerini kullandı.

BU SEZON ADANA DEMİRSPOR'U AVRUPA KUPALARINA TAŞIDI

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella bu sezon Adana Demirspor ile ligde çıktığı 36 karşılaşmada 69 puan toplaı ve takımının tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmasında büyük pay sahibi oldu.