Adana Demirsporlulardan Beşiktaş maçına yoğun ilgi

14 Şubat 2022 Pazartesi 21:34 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 21:34

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümlerde büyük çoğunlukla yer doldu.

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce kale arkası tribündekiler Avrupa'ya gitmeyi sembolize eden üzerinde UEFA arması ve Adana Demirspor armalı uçak bulunan büyük boy afiş açtı. Maraton tribününde de "Yaşayan efsane geri döndü" yazılı afiş ile büyük boy Adana Demirspor arması açıldı.

Maçtan önce seramoniye Beşiktaşlı futbolcular Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan üzerinde "Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl" pankartı taşırken Adana Demirsporlu futbolcular "Kendi aşımız kendi gücümüz TÜRKOVAC" yazılı pankart taşıdı.