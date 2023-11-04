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Spor

Adana Demirspor'un 11. hafta rakibi Sivasspor

Adana Demirspor Trandyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un 11. hafta rakibi Sivasspor
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 13 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Sahasında oynadığı 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor, deplasmandaki 4 maçtan ise 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

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