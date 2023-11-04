Adana Demirspor'un 11. hafta rakibi Sivasspor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 13 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Sahasında oynadığı 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor, deplasmandaki 4 maçtan ise 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.