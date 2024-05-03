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Spor

Adana Demirspor'un 35. hafta rakibi İstanbulspor

Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un 35. hafta rakibi İstanbulspor
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 14 beraberlikle 41 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 16 puanla son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 17 maçta 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, İstanbulspor'u sahasında yenerek dış sahadaki 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında sahasında oynanan maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

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