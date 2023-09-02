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Spor

Adana Demirspor'un 6 maçlık Avrupa serüveni

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan Adana Demirspor, tarihinde ilk kez bu sezon katıldıkları turnuvada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un 6 maçlık Avrupa serüveni
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, tarihinde ilk kez katıldıkları Avrupa kupası elemelerinde 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan Y. Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa'da boy gösterdi. İlk olarak 27 Temmuz'da turnuvanın 2. eleme turunda Romanya'nın CFR Cluj ekibiyle karşılaşan mavi-lacivertliler, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini 3 Ağustos'ta iç sahada son dakika golüyle 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. 3. turda Hırvatistan'ın Osijek takımıyla eşleşen Adana Demirspor, 10 Ağustos'ta evindeki ilk maçta rakibini 5-1 mağlup ederken, deplasmanda oynanan karşılaşmadan ise 3-2'lik mağlubiyetle ayrılsa da adını play-off turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Belçika'nın Genk takımıyla eşleşen Adana Demirspor, 24 Ağustos'ta deplasmanda oynanan ilk maçta 1-0 öne geçmesine karşın, uzatma dakikalarında yediği golle birlikte sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Play-off rövanşında sahasında Genk'i 1-0 mağlup eden mavi-lacivertliler, mücadeleyi önce uzatmalara, sonra da penaltılara taşıdı. Penaltılarda Belhanda'nın atışından yararlanamayan Adana Demirspor, diğer 4 penaltıda golü bulsa da, Belçika ekibi Genk 5 penaltının tamamını gole çevirerek turu geçen taraf oldu.

Kulüp tarihinin ilk Avrupa macerasında ön elemelerde boy gösteren Adana Demirspor, çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

MAVİ ŞİMŞEKLER, 6 MAÇTA 12 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Adana ekibi, Hollandalı Teknik Direktör Patrick Kluivert yönetimdeki çıktığı 6 eleme maçında 12 gol atarken, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Senegalli forvet Cherif Ndiaye 4 golle takımın gol yükünü çekerken, onu 2'şer golle Yusuf Erdoğan ve Yusuf Sarı takip etti.

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