Adana Demirspor'un 8. hafta rakibi Trabzonspor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren mavi-lacivertli ekip, 12 puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Son iki karşılaşmasında Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 yenen Adana ekibi, Trabzonspor maçını da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarma hedefinde.