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Spor

Adana Demirspor'un 8. hafta rakibi Trabzonspor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un 8. hafta rakibi Trabzonspor
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren mavi-lacivertli ekip, 12 puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Son iki karşılaşmasında Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 yenen Adana ekibi, Trabzonspor maçını da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarma hedefinde.

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