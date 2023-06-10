Adana Demirspor'un bu sezonki Süper Lig performansı

26 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor, Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 36 lig maçında 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Toplam 76 gol atan mavi-lacivertli ekip 45'de gol yedi. Ligi 69 puanla 4.sırada tamamlayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin yarın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

EVİNDE 16 MAÇ YENİLMEDİ



Murat Sancak'ın başkanlığında 2022-2023 sezonunda istikrarlı bir performans sergileyen mavi-lacivertli ekip, 13 Ağustos 2022'de evinde oynadığı Sivasspor maçıyla başladığı yenilmezlik serisini 21 Mayıs 2023 tarihinde Beşiktaş ile oynadığı maça kadar sürdürdü. Evinde üst üste lig maçlarında 16 kez yenilmeyen Adana Demirspor, ligin son 2 iç saha müsabakasında Beşiktaş'a 4-1, ardından da evinde oynadığı Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

BELHANDA TAKIMIN GOL KRALI OLDU



Mavi-lacivertli ekibe 2021 yılında katılan Younes Belhanda 12 golle takımın gol kralı olurken Badou N'Diaye, Onyekuru ve Cherif Ndiaye 8'er golle Belhanda'yı takip etti.

LİGİN 4. ASİST KRALI BELHANDA OLDU



Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de açıklanan asist kralları listesine de Younes Belhanda 7 asist ile 4.sıradan girdi. Ayrıca Belhanda mavi-lacivertli ekipte çıktığı 30 maçta 2 kez kırmızı, 5 kez de sarı kart görerek takımdan sezon ortasında ayrılan Yaroslav Rakitskyi'le birlikte en fazla kırmızı kart gören oyuncu oldu.

Ayrıca Adana Demirspor ligde topladığı 69 puanın 40'ı iç sahada, 29'unu da deplasmanda alarak iç saha ve deplasmanda en fazla puan toplayan 4. takım oldu.

EN FAZLA ERTAÇ OYNADI



Toplam 33 maça çıkan kaleci Ertaç Özbir, 3 bin dakika ile takımda en çok oynayan oyuncu oldu. Takımın sol bek oyuncularından Kevin Rodrigues, 34 maçta 2 bin 865 dakika oynadı. Orta saha oyuncularından Badou Ndiaye 33 maçta 2 bin 820 dakika oynarken, sağ bek Svensson 2 bin 588 dakika oynadı. Takımın gol ve asist kralı Younes Belhanda ise toplam 30 maçta 2 bin 281 dakika sahada kaldı.

EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYETİ



Mavi-lacivertli ekipbu sezon Süper Lig'de 6-0 İstanbulspor galibiyetiyle en farklı galibiyetini alırken 4-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle en farklı mağlubiyetini aldı. Adana Demirspor, karşılaşmalarda ki tempolu oyunuyla sezon boyunca dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

260 BİN 750 SEYİRCİ YENİ ADANA STADYUMU'NDA MAÇ İZLEDİ



Adana Demirspor, ligde evinde karşılaştığı 15 maçta 260 bin 750 seyirciyi Yeni Adana Stadyumu'nda ağırladı. Bu rakamlarla da Adana Demirspor, 4 büyüklerin ardından 17 bin 383 seyirci ortalamasıyla ligde bu alanda 5. sıraya yerleşti.