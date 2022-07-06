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Spor

Adana Demirspor'un ilk hazırlık maçı 8 Temmuz Cuma günü

Yeni sezona Bolu'da hazırlanan Adana Demirspor, 8 Temmuz Cuma günü kamp yaptığı otelin sahasında Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'ndaki bir otelde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunan Adana ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Adana ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 Temmuz Cuma günü kamp yaptığı otelin sahasında Gaziantep FK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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