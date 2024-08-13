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Spor

Adana Demirspor'un kombine satışlarında son gün 16 Ağustos

Adana Demirspor, 2024-2025 sezonu kombine satışlarında son tarihin 16 Ağustos olarak belirlendiğini açıkladı.

IHA13 Ağustos 2024 Salı 17:40 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un kombine satışlarında son gün 16 Ağustos
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yeni sezon kombine satışları sürüyor. Fiyatı 2 bin 815 TL ile 35 bin TL arasında değişen yeni sezon kombine biletleri için son tarihin 16 Ağustos olarak belirlendiği açıklandı. Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kombine satışları 16 Ağustos tarihine kadar devam edecektir, daha sonra kombine satışı olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kombine bilet fiyatları ise şu şekilde:

"Maraton Üst: 2 bin 815 TL, Kale Arkaları: 2 bin 815 TL, Maraton Alt: 5 bin 625 TL, Güney Balkon: 5 bin 625 TL, Batı Tribün Alt Blok 102-105: 6 bin 875 TL, Batı Tribün Alt Blok 103 AOSB-104: 8 bin 125 TL, VIP Tribün: 35 bin TL."

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