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Spor

Adana Demirspor'un konuğu MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

AA13 Ocak 2023 Cuma 09:45 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un konuğu MKE Ankaragücü
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayarak haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, 12. sıradaki 19 puanlı rakibi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet hedefliyor.

Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü, ligdeki son 3 maçta birer galibiyet ve ikişer yenilgiyle üçer puan elde edebildi.

Mavi-lacivertlilerde, kart cezalısı Younes Belhanda ve Kevin Rodrigues, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

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