Adana Demirspor'un rakibi Alanyaspor

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Mavi-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Niğde Anadolu'yu 3-0, 4. turda Serik Belediyespor'u 5-0, 5. turda da Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.
Mavi-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3-1 mağlup etmişti.