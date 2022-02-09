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Spor

Adana Demirspor'un rakibi Alanyaspor

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'a konuk olacak.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 09:26 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:26
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Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Mavi-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Niğde Anadolu'yu 3-0, 4. turda Serik Belediyespor'u 5-0, 5. turda da Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Mavi-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3-1 mağlup etmişti.

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