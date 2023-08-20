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Spor

Adana Demirspor'un rakibi evinde kazanamadı!

Adana Demirspor'un Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı Genk, sahasında Charleroi'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

20 Ağustos 2023 Pazar 19:34 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un rakibi evinde kazanamadı!
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Adana Demirspor'un Konferans Ligi play-off rakibi Genk, sahasında Charleroi ile 0-0 berabere kaldı.

Adana Demirspor'un Konferans Ligi play-off rakibi Genk, sahasında Charleroi ile karşılaştı.

Cegeka Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Genk bu sonuçla puanını 7 yaptı. Charleroi ise puanını 3'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Genk, Club Brugge ile oynayacak. Charleroi ise Anderlecht ile karşılaşacak.

Belçika ekibi, Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

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