Adana Demirspor'un rakibi evinde kazanamadı!

Adana Demirspor'un Konferans Ligi play-off rakibi Genk, sahasında Charleroi ile 0-0 berabere kaldı.

Adana Demirspor'un Konferans Ligi play-off rakibi Genk, sahasında Charleroi ile karşılaştı.

Cegeka Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Genk bu sonuçla puanını 7 yaptı. Charleroi ise puanını 3'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Genk, Club Brugge ile oynayacak. Charleroi ise Anderlecht ile karşılaşacak.

Belçika ekibi, Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.